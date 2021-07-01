Burakcan Övüç, trafikte kurşun yağdırdı

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan'ın, otomobilin camından küfrederek tabancayla ateş açtığı o anlar izleyenleri hayrete düşürdü.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, trafikte adeta terör estirdi.

Burakcan Övüç, kullandığı aracın camını açarak havaya defalarca ateş etti.

SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

O anları kayda aldırıp sosyal medya hesabından paylaşan Övüç, bir süre sonra ise paylaşımını sildi. Övüç'ün silahını doğrultulduğu yönde evlerin olması dikkat çekti.

Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

Burakcan Övüç trafikte terör estirdi