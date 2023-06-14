Buray, Ezgi Şenler aşkını ilan etti Ünlü şarkıcı Buray, dün akşam katıldığı davete, en son TRT1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Ezgi Şenler ile el ele geldi.

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Son dönemin en popüler isimleri arasında yerini alan şarkıcı Buray ve oyuncu Ezgi Şenler, aşklarını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla resmen belgelemiş oldular.

El ele geldiler

Katıldıkları davete el ele gelen çift, bütün dikkatleri üzerine çekti. Basın mensuplarına poz veren ikili büyük beğeni topladı.

Buray, katıldıkları davette sevgilisi Şenler'in Buray'ın yanağını öptüğü bir fotoğrafı paylaştı. Ezgi Şenler'in de fotoğrafı paylaşmasıyla aşk belgelenmiş oldu.

burak, en son gazeteci ve yazar Ayşe Özyılmazel ile birlikte olmuştu.