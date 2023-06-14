Buray, Ezgi Şenler aşkını ilan etti
ensonhaber.com

Son dönemin en popüler isimleri arasında yerini alan şarkıcı Buray ve Ezgi Şenler, aşklarını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla resmen belgelemiş oldular.

El ele geldiler

Katıldıkları davete el ele gelen çift, bütün dikkatleri üzerine çekti. Basın mensuplarına poz veren ikili büyük beğeni topladı.

Buray, Ezgi Şenler aşkını ilan etti

Buray, katıldıkları davette Şenler'in Buray'ın yanağını öptüğü bir fotoğrafı paylaştı. Ezgi Şenler'in de fotoğrafı paylaşmasıyla belgelenmiş oldu.

burak, en son gazeteci ve yazar Ayşe Özyılmazel ile birlikte olmuştu.