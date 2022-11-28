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    Buray: Falcılara tövbeliyim

    Ayşe Özyılmazer'le kısa süreli bir ilişki yaşayan Buray, fal işlerine tövbe ettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 15:00
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    Buray: Falcılara tövbeliyim

    Ünlü popçu Buray’ın bir süredir meslektaşı Ayşe Özyılmazel ile birlikte olduğu iddia ediliyordu.

    Haklarında çıkan aşk iddiasına cevap vermeyen Buray, Özyılmazel ile İzmir Çeşme’de bir düğüne katılmıştı.

    Buray: Falcılara tövbeliyim #1

    "İlişkimiz gitmiyor"

    Buray, daha sonra Ayşe Özyılmazel'den ayrıldığını açıklamıştı. "İlişkimiz gitmiyor" diye söze başlayan Buray, Ayşe Özyılmazel ile ayrıldıklarını söylemişti.

    Buray, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde konser verdi. Geçtiğimiz yaz yıldız falında aşk çıkan ardından ağustos ayında Ayşe Özyılmazer'le kısa süreli bir ilişki yaşayan Buray, "Fala da falcılara da tövbeliyim" dedi.

    Buray: Falcılara tövbeliyim #2

    "Falı denedim"

    "Aşkı fallarda mı aradınız?" sorusunu Buray, "Denedim, ama artık akışına bıraktım" sözleriyle yanıtladı.Buray: Falcılara tövbeliyim #3


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