Buray'dan sevgilisi Ezgi Şenler'i üzen itiraf: "Evlenmeyi düşünmüyorum" Sevilen şarkıcı Buray oyuncu, sevgilisi Ezgi Şenler ile evlenmeyi düşünmediğini söyledi.

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Birkaç aydır oyuncu Ezgi Şenler ille aşk yaşayan ünlü şarkıcı Buray, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

"Karışmam"

Tekin'in “Ezgi Şenler’in işlerine karışır mısın? Mesela senaryolara bakar mısın?” sorusuna Buray, “Yok, karışmam. İşine saygı duyuyorum. O kendine yakışanı, en iyi gelen şeyi seçebilecek biri. Tavsiye verdiğimiz zamanlar oluyor işlerimizde. Destek veriyoruz birbirimize. Ezgi’nin geleceği çok parlak. Yetenekli biri.” şeklinde yanıt verdi.

"Zor bir hayat stili"

Daha sonra mutlu bir ilişkileri olduğunu ve birlikte güzel anılar biriktirdiklerini söyleyen Buray, “İleride evlilik haberini alır mıyız?” sorusuna ise “Sanmıyorum. Ben bir kere denedim. Olmuyor. Zor bir hayat stili. Ama tabii büyük de konuşmak olmaz” ifadelerini kullandı.