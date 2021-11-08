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    Burçin Terzioğlu: Haklı olma mutlu ol

    Bir dergi için röportaj veren Burçin Terzioğlu, samimi açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 06:54
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 09:14
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    Burçin Terzioğlu: Haklı olma mutlu ol

    Yalancı dizisinde canlandırdığı Deniz karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Burçin Terzioğlu, bir dergini kasım sayısına konuk oldu.

    "YARIŞI BIRAK"

    İlişkiler hakkında konuşan Terzioğlu, “İlişkide haklı olmaya çalışmak huzur bozuyor, tartışma çıkarıyor, mesafe koyuyor. Mutluluk haklılıktan çok daha değerli. Bu yarışı bırakınca ilişkinin tadını çıkarıyorsun.

    Hakkının yendiğine, yanlış yapıldığına inanıyorsan da gidiyorsun. Aklın arkada kalmıyor.” dedi.

    Burçin Terzioğlu: Haklı olma mutlu ol #1

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