Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu tatilde

Oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni aşkı spor eğitmeni Umut Duygu ile Çeşme'de güneş ve denizin tadını çıkardı.

İlker Kaleli'den ayrılan Burçin Terzioğlu, bir süredir Umut Duygu ile aşk yaşıyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Terzioğlu, spor eğitmeni sevgilisi ile Çeşme'ye giderek tatil sezonunu açtı. Denize giren ve birbirlerine su atarak şakalaşan ikili, romantik anlar da yaşadı.

DENİZDE AŞKA GELDİLER

Bikinisinin ipi çözülen Burçin Terzioğlu'na sevgilisi yardım etti. Umut Duygu bir yandan da güzel oyuncuyu öpücüklere boğdu. Terzioğlu da Duygu'ya sevgisini ona sımsıkı sarılarak gösterdi.