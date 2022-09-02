Burcu Binici, evlendi

Burcu Binici, rapçi Tankurt Manas ile hayatını birleşitrdi.

Yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara gelmeye hazırlanan oyuncu Burcu Binici, büyük bir heyecan yaşıyor.

Burcu Binici, geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı söz yazarı sevgilisi Tankurt Manas'tan evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.

Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan Burcu Binici, şimdi de Tankurt Manas ile olan bir karesini paylaşarak evlendiklerini söyledi.

“Sıfır şaka”

Binici’nin bu haberi sonrası takipçileri tebrik yorumları yağdırdı. Burcu Binici, paylaştığı fotoğrafa ise, “Sıfır şaka” notunu düştü.