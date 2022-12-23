Burcu Binici ile Tankurt Manas boşanıyor

İlişkilerini bir türlü yoluna sokamayan Burcu Binici ile Tankurt Manas'ın yeniden ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Geçtiğimi Eylül ayında hayatlarını birleştiren oyuncu Burcu Binici ile rap’çi Tankurt Manas evlendiklerini “Sıfır şaka” notuyla duyurmuşlardı.

Evliliklerin ilk gününde aralarında kriz çıkmış, boşanmanın eşiğine gelmişlerdi.

"Sorunları çözdük"

Bu krizi atlattıktan sonra Burcu Binici “Sorunlarımızı çözdük. Herkesin bir eşref saati oluyor, tartışmalar oldu tabii ki. Ailelerimiz bir araya geldi ve barışma kararı aldık” açıklamasını yapmıştı.

İhanet iddiası

Ancak yeni evlilerin ikinci bir kriz yaşaması uzun sürmedi. İlişkileri bir türlü düzelmeyen çiftin tekrar ayrılmak üzere olduğu öğrenildi.

İddiaya göre Burcu Binici eşinin Gamze adlı bir kadınla mesajlaşmalarını yakaladı. Evden ayrılan Binici’nin barışmayı kabul etmediği, bu kez ailelerinin bile ikisini bir araya getiremediği söyleniyor. Burcu Binici’nin boşanma davası açması bekleniyor.