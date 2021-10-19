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    Burcu Biricik Ayvalık'ta

    Canlandırdığı rolüyle ve güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Burcu Biricik, hafta sonunu Ayvalık'ta geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 10:52
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    Burcu Biricik Ayvalık'ta

    Camdaki Kız dizisinde Nalan karkaterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Biricik, kazandığı parayı eve yatırıyor.

    Ayvalık'ta tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelen Birick'ten, iddiaları doğrular fotoğraflar geldi.

    AYVALIK PAYLAŞIMLARI

    Biricik, hafta sonunu arkadaşlarıyla köyde geçirdi, başında yemenisi, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı.

    Burcu Biricik Ayvalık ta #1

    Burcu Biricik Ayvalık ta #2

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