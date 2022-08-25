Burcu Biricik, özel hayatına dair hiç bilinmeyenleri anlattı.

Güzel oyuncu Burcu Biricik, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan 'Empati' programına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Biricik, gözyaşlarına engel olamadı.

İlk olarak Burcu Biricik'ten, Türkiye'yi olimpiyatlarda jimnastik branşında temsil eden ilk kadın sporcu olan Göksu Üçtaş'ın hayatına empati yapması istendi.

"Benim sevgi duvarlarım sağlam"

Burcu Biricik, Göksu Üçtaş'ın hüzün veren çocukluk hikayesini dinleyip yorum yaparken, kendi annesiyle ilişki hakkında da ipuçları verdi. "Annemle arkadaş gibiyiz. Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı, annem çalışmak zorunda kaldı. Ben annemden çok küçük yaşta ayrıldım, anneannem ve dedemle büyüdüm. Annem Antalya'da çalışırken, ben anneannem, dedem ve dayımla çok sevgiyle büyüdüm... Sevgi duvarlarım sağlam. İnsanın 4 -7 yaş arasındaki anne baba hikayesi, sıkıntılı olabiliyor"





Aybüke Öğretmen'in hikayesi Burcu Biricik'i ağlattı

Ahmet Mümtaz Taylan, ikinci konu olarak 2017 yılında PKK tarafından şehit edilen 'Aybüke Öğretmen', Aybüke Yalçın'ın hikayesini paylaşırken Burcu Biricik gözyaşlarına hakim olamadı.

Burcu Biricik: Babamı hiç tanımadım ViDEO

"Babamı tanımıyorum"

Ahmet Mümtaz Taylan, Türkiye'nin konuştuğu 18 yaşında öldürülen Zehra Bayır'ın hikayesini paylaşırken Burcu Biricik'in duygusal aile hikayesi günyüzüne çıktı. Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Zehra, babasından yardım istemeli miydi?" sorusunda Burcu Biricik şu cevabı verdi: "İstemeliydi... Ben de istemezdim, büyük ihtimal... Yani o zamana kadar yoksan ve ben bu yaşıma kadar bir şekilde yaşam savaşı verip kendi kendime bir şekilde... 'Neredeysen orada kal' derdim. Ben babamla tanışmıyorum... Şimdi öyle değil, şimdi herkesi anlamaya çalışıyorum. Hayat ona da bir şey getirmiştir, öylesini tercih etmiştir, başka bir yola girmek zorunda kalmıştır. Bunların hepsiyle kabullenip yola devam ediyorsun. Ben olsam ben de yardım istemeyebilirdim."



