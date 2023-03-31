Burcu Biricik: Camdaki Kız'ın sonuna geliyoruz

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Camdaki Kız dizisinde ‘Nalan’ı canlandıran Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin önceki akşam bir mekanda görüntülendi.

Biricik, mekan çıkışı ‘Camdaki Kız’ hakkında konuştu. Dizi hakkında bilgi veren oyuncu şunları söyledi:

“Üçüncü yıla geldik. İki yıldır çalışıyoruz. Tatlı ve sevdiğimiz bir ekipleyiz. Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Seyircimiz de sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Yorulduk ama mutluyum”

Burcu Biricik’in menajerliğini yapan eşi Emre Yetkin de "Yoruldum" dedi:

“Ben bile yoruldum. Benim için de zor oluyor. Eskiden komedi işleri çok yoğundu, işin psikolojisi senin özel hayatına da sirayet ediyordu. İnşallah hayatımıza yeniden şöyle komedi işleri gelirse hepimiz daha da mutlu olacağız. En azından yüzümüz güler”