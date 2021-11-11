Burcu Biricik diziden ayrılmıyor

Burcu Biricik 'Camdaki Kız'dan ayrılıyor iddialarına yanıt verdi.

Rol aldığı her projede dikkatleri üzerine çkmeyi başaran güzel oyuncu Burcu Biricik, kaza geçirdiği ve başrolünü üstlendiği Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddia edilmişti.

Biricik, bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"KAZA GEÇİRMEDİM"

"Hayır arkadaşlar, çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim. Ayrıca diziden de ayrılmıyorum. 'Camdaki Kız' her perşembe Kanal D'de. Görüşmek üzere..."

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor.