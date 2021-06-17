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    Burcu Biricik, kendini doğaya attı

    'Camdaki Kız' dizisi sezon finali yapan Burcu Biricik, kendisini doğanın kollarına attı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 07:12
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    Burcu Biricik, kendini doğaya attı

    Son dönemin gözde oyuncularından Burcu Biricik, dizisinin sozun finali yapsaıyla tatile çıktı.

    Güzel oyuncu, eşi Emre Yetkin ile şehir karmaşasından uzak, sahil kenarlarında kafasını dinledi.

    EŞİYLE GEZMEYİ SEVİYOR

    Eşiyle birlikte yeni yerler görmek isteyen Burcu Biricik, çift olarak gezmekten büyük keyif aldıklarını belirtti.

    Burcu Biricik, kendini doğaya attı #1Burcu Biricik, kendini doğaya attı #2

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