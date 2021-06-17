- Haberler
- Magazin Haberleri
- Burcu Biricik, kendini doğaya attı
Burcu Biricik, kendini doğaya attı
'Camdaki Kız' dizisi sezon finali yapan Burcu Biricik, kendisini doğanın kollarına attı.
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 07:12
Son dönemin gözde oyuncularından Burcu Biricik, dizisinin sozun finali yapsaıyla tatile çıktı.
Güzel oyuncu, eşi Emre Yetkin ile şehir karmaşasından uzak, sahil kenarlarında kafasını dinledi.
EŞİYLE GEZMEYİ SEVİYOR
Eşiyle birlikte yeni yerler görmek isteyen Burcu Biricik, çift olarak gezmekten büyük keyif aldıklarını belirtti.