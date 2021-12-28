Burcu Biricik: Köpekler yerine tecavüzcü, sapık, hırsızları toplayın

Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sokak hayvanlarının toplatılmasıyla ilgili isyan etti.

Gaziantep'te dört yaşındaki Asiye Ateş, geçen hafta pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonrası ağır yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumartesi günü Gaziantep'te yaptığı konuşmada sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı çağrı, tartışmalara neden oldu.

Bu tartışmayla ilgili birçok ünlü isim de paylaşımlar yapıyor. Bunlardan biri de; Camdaki Kız diziisnde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik oldu.

BURCU'NUN İSYANI

Biricik Instagram hesabından paylaştığı videoya, “Nereye götürüyorsunuz bu hayvanları? Toplanması gereken onlarca tecavüzcü, sapık, hırsız varken hayvanları mı toplamayı seçtik gerçekten?!?” notunu ekledi.