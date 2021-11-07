Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin'den bebek açıklaması

Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin, 'Bebek sahibi olup, aileyi büyütmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna, "Bunu hep istiyoruz ama vaktimiz yok. Dizi ve film olmazsa aileyi büyüteceğiz" cevabını verdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, oyunculuğuyla göz dolduruyor.

Güzelliği ve başarıları ile konuşulan Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin'le dünyaevine girdi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ve sadece işiyle anılan Biricik, eşi Emre Yetkin ile önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, bebek sorusuna ise kayıtsız kalmadı.

"SETTE HEPİMİZ MUTLUYUZ"

Güzel havayı değerlendirmek istediklerini söyleyen Burcu Biricik, Emre Yetkin'le birlikte sergiye gittiklerini söyledi.

Dizideki başarısı hakkında konuşan oyuncu, "Güzel bir ekiple, usta oyuncularımızla çalışıyoruz.

O yüzden her şey bir tık daha kolay oluyor bizim için. Hepimiz mutluyuz. Bu benim başarımı arttırıyor." dedi.

BEBEK SORUSUNA CEVAP

Henüz çocuk sahibi olmayan ikiliden Emre Yetkin, “Bebek sahibi olup, aileyi büyütmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna cevap verdi.

Yetkin, “Bunu hep istiyoruz ama vaktimiz yok. Dizi ve film olmazsa bir gün aileyi büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.