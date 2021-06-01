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Burcu Biricik'i sinirlendiren yorum
Son zamanlarından aranılan oyuncularından Burcu Biricik, bir takipçisinin kendisine yaptığı yorumla küplere bindi.
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 08:15
- Güncelleme : 01.06.2021 - 09:08
"Camdaki Kız" dizisiyle şimdilerde 'Nalan' karakterine hayat veren Burcu Biricik, önceki gün ev halini sosyal medya hesabından yayınladı.
"YAŞLANMIŞ"
Ancak bir takipçisi, Biricik'e "Yaşlanmış sanki bu." şeklinde bir yorumda bulununca oyuncu küplere bindi.
Sinirlerine hakim olamayan Burcu Biricik, verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı. Biricik, yersiz yoruma "Ne üslupsuz, ne manasız yorumdur be kardeşim!" sözleriyle karşılık verdi.