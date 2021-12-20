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    Burcu Biricik'ten olay Emre Yetkin paylaşımı

    Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle milyonları ekrana kilitleyen Burcu Biricik, eşiyle birlikte bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 15:10
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    Burcu Biricik'ten olay Emre Yetkin paylaşımı

    Reyting rekorları kıran "Camdaki Kız" dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturmuştu.

    Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, mutlu hallerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Instagram'da 3,2 milyon takipçisi olan Burcu Biricik, eşiyle olan karelerine bir yenisini daha ekledi.

    "KOCACILIK"

    Emre Yetkin'le çektiği selfieyi takipçileriyle paylaşan Biricik, paylaşımına "Kocacılık" notunu düştü.

    Burcu Biricik ten olay Emre Yetkin paylaşımı #1

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