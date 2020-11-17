Burcu Çağrı kimdir, kaç yaşında? Burcu Çağrı ile Emre Altuğ sevgili mi?

Emre Altuğ’un yeni sevgilisi Burcu Çağrı, Çağla Şıkel’e benzetildi. Magazin gündeminde trend olan konu sonrası Emre Altuğ’un yeni sevgilisi Burcu Çağrı kimdir, kaç yaşında konuları araştırıldı

Manken Çağla Şıkel’den boşandıktan sonra hayatında uzun süredir kimse olmayan şarkıcı Emre Altuğ yeni bir aşka yelken açtı.Emre Altuğ ile Burcu Çağrı’nın aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü.

BURCU ÇAĞRI KİMDİR?

Fotomodel, oyuncu ve balerin Burcu Çağrı,1981 yılında İstanbul'da doğdu.Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale bölümünden mezun oldu. Ardından Atatürk Kültür Merkezinde çalıştı.

1998 yılında 'Elite Model Look' yarışmasında üçüncü olduktan sonra mankenlik kariyerine başladı.Burcu Çağrı. Paramparça dizisinde birkaç bölüm rol aldı.Halen faal olarak mankenliğe devam eden Burcu Çağrıen son Tarık Solak’ın organizasyonunda kick boks yapmıştır.

Geçmiş yıllarda iş adamı Melih Özkan ile birlikteliği ile sık sık magazin dünyasının gündeminde yer almıştır. 2020 yılında ise yakışıklı oyuncu, şarkıcı Emre Altuğ ile sevgili oldukları yönünde haberler ile gündeme gelmiştir.

EMRE ALTUĞ İLE BURCU ÇAĞRI AŞK MI YAŞIYOR?

Uzun zamandır eskisi kadar gündemde yer almayan ünlü şarkıcı Emre Altuğ‘un yeni aşkı ortaya çıktı.

Eski manken, fotomodel ve balerin Burcu Çağrı, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Emre Altuğ’u etiketleyerek “Gün geçtikçe çoğaldı bağımız, dört senede. Seni çok seviyorum” notunu düştü. Çağrı’nın yaptığı bu paylaşım, “aşkını ifşa etti” şeklinde haber yapılınca paylaşımını sildi.

Burcu Çağrı, bu olayın ardından yeni bir paylaşım yaparak “Dünkü yazım gizli saklı bir durum olmadığı için kanımca bir ifşa değildir. Zira sadece duygularımı saklayamadığım için yazdım. Ama yanlış anlaşılacağı için sildim. İçimden gelerek duygusuyla yazılmış bir yazıydı” ifadelerini kullandı.

İlişkinin duyulmasının ardından sosyal medyada Burcu Çağrı’nın Çağla Şıkel’e benzediğine dair çok sayıda yorum yapıldı.

Kameralara takılan Çağla Şıkel, Emre Altuğ’un sevgilisinin kendisine benzetildiğini söyleyen muhabirlere yanıt vermek istemedi. Aracına binen Şıkel, “Beni ilgilendiren bir konu değil” diyerek uzaklaştı.