Euro
9.6916
-0.26%
Dolar
8.1481
-0.02%
Altın
452.19
-0.41%
Borsa
1.36
-1.15%
Bitcoin
508.498
3.41%
EXEN Coin
23.52
-0.08%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46

    Burcu Esmersoy: Artık saçlarımı boyatmayacağım

    Sunduğu ödül töreninde beyaz saçlarıyla dikkat çeken Burcu Esmersoy, "O beyazlar benim yaşanmışlıklarım. Erkekte de beyaz saçı çok seviyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 13:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burcu Esmersoy: Artık saçlarımı boyatmayacağım

    Burcu Esmersoy, önceki akşam bir ödül töreninde sunuculuk yaptı. Esmersoy, tören öncesi açıklamalarda bulundu.

    "OLGUN BİR HAVA VERİYOR"

    Saçındaki beyazlarla dikkat çeken Esmersoy,, "O beyazlar benim yaşanmışlıklarım. Erkekte de beyaz saçı çok seviyorum. Olgun bir hava veriyor.

    "ÜZÜLDÜM"

    5 yıl önce saçlarımı kendi haline bırakmıştım. Dip boyası gelmiş diye bir haber çıktı. Üzülüp tekrar saçımı boyattım. Şimdi kalıcı olarak bırakmayı düşünüyorum." dedi.

    Burcu Esmersoy: Artık saçlarımı boyatmayacağım #1

    Burcu Esmersoy: Artık saçlarımı boyatmayacağım #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir