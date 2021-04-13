Burcu Esmersoy: Artık saçlarımı boyatmayacağım

Sunduğu ödül töreninde beyaz saçlarıyla dikkat çeken Burcu Esmersoy, "O beyazlar benim yaşanmışlıklarım. Erkekte de beyaz saçı çok seviyorum" dedi.

Burcu Esmersoy, önceki akşam bir ödül töreninde sunuculuk yaptı. Esmersoy, tören öncesi açıklamalarda bulundu.

"OLGUN BİR HAVA VERİYOR"

Saçındaki beyazlarla dikkat çeken Esmersoy,, "O beyazlar benim yaşanmışlıklarım. Erkekte de beyaz saçı çok seviyorum. Olgun bir hava veriyor.

"ÜZÜLDÜM"

5 yıl önce saçlarımı kendi haline bırakmıştım. Dip boyası gelmiş diye bir haber çıktı. Üzülüp tekrar saçımı boyattım. Şimdi kalıcı olarak bırakmayı düşünüyorum." dedi.