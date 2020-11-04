Burcu Esmersoy: Beni ev partilerine davet etmiyorlar

Koronavirüs nedeniyle sunduğu programa 15 gün ara verilen Burcu Esmersoy, samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de arkadaşlarıyla buluştu. Muhabirleri görünce konuşmak için masasından kalkan sunucu, son günlerde hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.

"BUGÜN KİRA GÜNÜ"

Oturduğu villanın kirasının 50 bin TL'ye çıktığı iddialarına değinen Burcu Esmersoy, "Bugün kira günü arkadaşlar. Kimin yazdığını bilmiyorum, neden böyle şeyler yazdığını bilmiyorum. Zaten yazın kontratım yenilenecek. Zam olaylarının şimdi çıkması saçma oldu" dedi.

"ÖNLEM ALDIK"

Yaptığı programın 15 gün araya girdiğini belirten sunucu, "Sette bazı arkadaşlarda sıkıntılar oldu. O yüzden her ihtimale karşı önlem alalım dedik" ifadelerini kullandı.

"MECBUR KALMADIKCA EVDEN ÇIKMIYORUM"

Pandemiye rağmen yapılan ev partilerine değinen ünlü sunucu, "Ben mecbur olmadıkça bir yere gitmiyorum, sadece arkadaşlarımla doğum günümü kutlamıştım. Zaten beni ev partilerine davet etmiyorlar" şeklinde konuştu.

Yeşilçam'ın 'Afrodit'i Banu Alkan ile arası açık olan Esmersoy, "Arkadaşlar bunları konuşmuyorum, teşekkür ederim" dedi.