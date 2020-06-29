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    Burcu Esmersoy, Bond kızına benzetildi

    Kalbinde hayatında kimse olmayan Burcu Esmersoy, imrendiren tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 07:18
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    Burcu Esmersoy, Bond kızına benzetildi #1

    Son sevgilisi Allan Hakko'dan da ayrılan 43 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy'a tatiline devam ediyor. Ayrılık acısı bile çekmeyen güzel sunucu, keyifli haliyle dikkat çekti.

    MAVİ DE YAKIŞTI

    Tatilden bol bol fotoğraf paylaşan Esmersoy, Instagram’a koyduğu son mayolu pozuyla (James) Bond kızına benzetildi.

    2 saatte 35 bin beğeni, 500’ün üzerinde yorum alan fotoğraflara bazı takipçileri “Nazar değmesin diye mavi giymiş” gibi yorumlar yaptı.

    Burcu Esmersoy, Bond kızına benzetildi #2

    Burcu Esmersoy, Bond kızına benzetildi #3

    Burcu Esmersoy, Bond kızına benzetildi #4

    Burcu Esmersoy, Bond kızına benzetildi #5

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