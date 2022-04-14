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    Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü

    En çok kazanan ünlü isimler arasında yer alan Burcu Esmersoy, çalışanları için kesenin ağzını açtı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 11:05
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    Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü

    Burcu Esmersoy, marka iş birlikleri, reklamlar, sosyal medya gelirleri derken Türkiye'de en çok para kazanan ünlü isimler listesine adını en üst sıralara ekledi.

    Güzel sunucu, başarısında büyük payı olan 6 kişilik ekibini teşekkür amacıyla Dubai'ye tatile götürdü.

    Patron parayı paylaşıyor

    Kesenin ağzını açan Esmersoy, Dubai'nin en lüks otelinde ekibiyle beraber konakladı. 6 kişilik ekip için 250 bin TL gözden çıkardı.

    Sosyal medyada 4 milyona yakın takipçiye sahip olan Burcu Esmersoy, bu yıl 2 farklı markayla reklam anlaşması imzaladı. İddiaya göre Esmersoy, markalardan ciddi oran bir gelir elde etti.

    Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai ye götürdü #1

    Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai ye götürdü #2

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