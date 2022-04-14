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- Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü
Burcu Esmersoy, çalışanlarını Dubai'ye götürdü
En çok kazanan ünlü isimler arasında yer alan Burcu Esmersoy, çalışanları için kesenin ağzını açtı.
- Haber Merkezi
- 14.04.2022 - 10:19
- Güncelleme : 14.04.2022 - 11:05
Burcu Esmersoy, marka iş birlikleri, reklamlar, sosyal medya gelirleri derken Türkiye'de en çok para kazanan ünlü isimler listesine adını en üst sıralara ekledi.
Güzel sunucu, başarısında büyük payı olan 6 kişilik ekibini teşekkür amacıyla Dubai'ye tatile götürdü.
Patron parayı paylaşıyor
Kesenin ağzını açan Esmersoy, Dubai'nin en lüks otelinde ekibiyle beraber konakladı. 6 kişilik ekip için 250 bin TL gözden çıkardı.
Sosyal medyada 4 milyona yakın takipçiye sahip olan Burcu Esmersoy, bu yıl 2 farklı markayla reklam anlaşması imzaladı. İddiaya göre Esmersoy, markalardan ciddi oran bir gelir elde etti.