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- Burcu Esmersoy: Ekmek yemiyorum ama simit yiyorum
Burcu Esmersoy: Ekmek yemiyorum ama simit yiyorum
Güzelliği ve fit vücudu ile dikkat çekmeye devam eden Burcu Esmersoy, beyaz ekmek konusuna açıklama getirdi.
- Haber Merkezi
- 12.03.2021 - 08:08
Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntlendi.
"YAKINDA AÇIKLARIM"
İş toplantısı için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Esmersoy, "Hayırlı bir iş için toplantı yaptık. Yakında açıklayacağım" ifadelerini kullandı.
"SİMİT YİYORUM"
Geçtiğimiz hafta 21 yıldır beyaz ekmek yemediğini açıklayan Esmersoy, konu hakkında konuşarak "Doğrudur, uzun yıllardır beyaz ekmek yemiyorum ama simit yiyorum" dedi.