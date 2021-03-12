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Burcu Esmersoy: Ekmek yemiyorum ama simit yiyorum

Burcu Esmersoy: Ekmek yemiyorum ama simit yiyorum

Güzelliği ve fit vücudu ile dikkat çekmeye devam eden Burcu Esmersoy, beyaz ekmek konusuna açıklama getirdi.