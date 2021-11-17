Burcu Esmersoy, elinde para dolu zarfla görüntülendi

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, doviz bürosunda Euro bozdururken yakalandı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren 45 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Elinde para dolu zarf ile döviz bürosu-banka arasında koşuştururken görüntülenince küçük bir şok yaşadı.

"EV ALIYORUM"

Milliyet'te yer alan habere göre, parasını değerlendirdiğini söyleyen ünlü sunucu, "Kazandıklarınızla bir yatırım yapıyor musunuz?" sorusuna, "Ben oldu olası yatırımlarımı gayrimenkule yaparım. Ev alıyorum bildiğiniz üzere.

"ÖDEMELERİM VAR"

Döviz bürosundaydım. Euro bozdurdum. Ödemelerimden dolayı şimdi de parayı bankaya yatıracağım.

"İKİNCİ EL ALIYORUM"

Kıyafetlerimi bile ikinci el alıyorum. Tüketim çılgınlığının önüne geçmek için bir süredir bu şekilde ilerliyorum. Kendi ekonomi de iyi yönetiyorum bu vesileyle" yanıtını verdi.