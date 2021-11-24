Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlerle ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, hakkında çıkan estetik iddialarıyla ilgili konuştu. Yüzüne 'Fransız Askısı' yaptırdığı iddialarına kayıtsız kalmayan Esmersoy, konuya yayınladığı bir video ile açıklık getirdi.

"OKUL KAPILARINDA.."

45 yaşındaki sunucu, paylaşımında, "Okul kapılarında 'Yüzünü astırdı' falan diye konuşuyormuşsunuz... Göz kapağı operasyonu var sadece bir de ulthera var. Zaten sabit storilerimde bunları anlatıyorum. Böyle şeyler yapmayın olur mu?

Burcu Esmersoy, estetik iddialarına yanıt verdi ViDEO



"BEN YAPTIRDIKLARIMI ZATEN SÖYLÜYORUM"

Ben bu arada bunları neden söylüyorum; normalde yaptırdığım şeyleri gönül rahatlığı ile anlatıyorum. Siz de biliyorsunuz. Hatta cilt bakımımı bile makyajsız, filtresiz çekiyorum. Gereksiz yani olsa 'Söylerim' diyorum." ifadelerini kullandı.