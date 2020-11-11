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- Burcu Esmersoy, F1 aracını gölgede bıraktı
Burcu Esmersoy, F1 aracını gölgede bıraktı
Burcu Esmersoy, Formula 1 İstanbul tanıtım filminde rol aldı.
- Haber Merkezi
- 11.11.2020 - 07:21
- Güncelleme : 11.11.2020 - 08:58
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, önceeki gün bir reklam çekimi için Arnavutköy'deydi.
Esmersoy, sahil hattında gerçekleşen çekimlerde, AlphaTauri takım aracı pilotu Pierre Gasly ile kamera karşısına geçti.
FORMULA UNUTTULDU
44 yaşındaki sunucu, zarafeti ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Formula 1 aracının üzerinde olan ilgi, Esmersoy’un kamera karşısına geçmesiyle son buldu.