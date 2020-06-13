Burcu Esmersoy ile Aleyna Tilki aynı tişörtü giydi

1332 TL değerinde olan Alexander Wang marka aynı tişörtle poz veren ikili, sosyal medyada viral oldu.

Karantina sürecinde tanınmış simalar en çok giyim ve kuşamlarıyla dikkat çekti.

Sokağa çıkamasalar da bu isimler, ne bakımlarından ne de şıklıklarından geri kalmadı.

Her güne özel bir kombin deneyen isimler, bu anları sosyal medya hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu. Alışveriş tutkunluğu ile bilinen iki isim Aleyna Tilki ile Burcu Esmersoy, uzaktan uzağa pişti olmayı başardı.

"BURCU'DAN GÖRÜP ALMIŞ"

Alexander Wang marka tişörtü önce Esmersoy, ardından da Tilki giydi ve Instagram hesaplarından paylaştı.

Aleyna Tilki için "Burcu'dan görüp almış" yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar hangisine daha çok yakıştığını tartıştı.

Her iki güzelin paylaşımı binlerce beğeni aldı.

FİYATI DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada mini tişörtün fiyatı da yine çok konuşulanlar arasına girdi. Esmersoy ve Tilki bu tişörte 1332 TL ücret ödedi.