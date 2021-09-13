Burcu Esmersoy, iş yerinde terfi almanın yollarını anlattı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bu kez hayat tecrübelerini takipçileri ile paylaştı.

Güzellik sırlarını sık sık paylaşan Burcu Esmersoy, bu kez iş yerinde kalıcı olmanın ve terfi alabilmenin tarifini verdi.

5 madde sıralayan Burcu Esmersoy, bunların yapılması durumunda iş yerinde hem kalıcı olunacağını hem de terfi almanın daha da kolay olacağını savunuyor.

PATRONUNUZU MUTLU EDİN

İşte Burcu Esmersoy'un 5 maddesi:

- Eve iş götürmeyin. Evi de işe.

- Samimiyeti dozunda tutun.

- Fotokopi makinesiyle, teknolojiyle aranı iyi tutacaksın.

- Patronunuzu mutlu edin. Kahvesini nasıl içtiğini bilin. Arada masasına kahve bırakın.

- İş yerinde flört etmeyin, aşk yaşamayın.