Burcu Esmersoy Manavgat'a gitti

Yangın bölgesine desteğe giden Burcu Esmersoy, topladığı yardım kolilerini sırtında taşıyarak ekipleri yalnız bırakmadı.

Bir haftayı aşkın süredir devam eden orman yangınları, tüm Türkiye'yi harekete geçirdi.

Birçok vatandaş farklı şehirlerden yangın bölgelerine yardıma giderken, bazı ünlü isimler de bu mücadeleye ortak oldu.

O isimler arasına son olarak Burcu Esmersoy katıldı.

Mağdur olan vatandaşlar için yardım toplayan Esmersoy, Manavgat bölgesine gitti.

SIRTINDA KOLİ TAŞIDI

Ağır kolileri sırtında tek tek taşıyan sunucu, hareketiyle takdir topladı. Esmersoy, yardım toplama merkezlerinde malzemelerin paketleme ve dağıtılma aşamasına da destek verdi.

Yangından etkilenen bir kuzunun yardımına da koşan Esmersoy, kuzuyu biberonla besleyip o anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Burcu Esmersoy, yangın bölgesinde

"HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

Twitter hesabından açıklama yapan Esmersoy, "Herkes üzerine düşeni yapmalı. İnsanlar hayatlarını kaybetti, evleri kül oldu.

"SESSİZ KALAMAZDIM"

Ben burada sessiz kalamazdım. Böyle günde beraber yaraları sarmalıyız.” ifadelerine yer verdi.