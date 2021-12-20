Burcu Esmersoy: Nazardan korkuyorum

Güzel sunucu Burcu Esmersoy’un yüzü aşktan yana güldü.

Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen ünlü sunucu Burcu Esmersoy, gönlünü yazılımcı Nazım Akmandil'e kaptırdı.

Genç işadamı Nazım Akmandil'le iki aydır yeni bir aşka yelken açan Esmersoy, önceki gün bir davete katıldı. Ünlü sunucu, yeni yıla sevgilisiyle gireceğini söyledi.

"YILBAŞI PLANI VAR"

Güzel sunucu, "Yılbaşına tabi ki tek girmeyeceğiz, var bir planımız. İçimde kelebekler uçuyor diyelim. Nazar değmesin diye pek konuşmuyoruz. Bu defa sizlerden anlayış istiyorum, saklanma ya da kaçma gibi bir durum yok" dedi.

NEW YORK'A GİDİYOR

Önümüzdeki günlerde New York'a gideceğini söyleyen Esmersoy, "Normal şartlarda yılbaşında evimde 10'da uyurum. Nasıl girersen öyle geçer yıl derler, eğlenerek girdiğim bir sene olmadı" diye konuştu.