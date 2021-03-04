Burcu Esmersoy ozon takviyesi görüyor

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı.

Pandemi dönemine rağmen yoğun tempoda çalışan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, koronavirüse karşı da önlem almayı ihmal etmiyor.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

44 yaşındaki ünlü sunucu, koronavirüse karşı düzenli olarak ozon takviyesi aldığını açıkladı. Esmersoy, bir yandan da D vitamini içiyor.

Sağlıklı beslenen ve sporunu yapan Esmersoy, bu sayede hiç yorulmadığını vücudunun düzene alıştığını söyledi.