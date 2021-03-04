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    Burcu Esmersoy ozon takviyesi görüyor

    Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 07:19
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    Burcu Esmersoy ozon takviyesi görüyor

    Pandemi dönemine rağmen yoğun tempoda çalışan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, koronavirüse karşı da önlem almayı ihmal etmiyor.

    KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

    44 yaşındaki ünlü sunucu, koronavirüse karşı düzenli olarak ozon takviyesi aldığını açıkladı. Esmersoy, bir yandan da D vitamini içiyor.

    Sağlıklı beslenen ve sporunu yapan Esmersoy, bu sayede hiç yorulmadığını vücudunun düzene alıştığını söyledi.

    Burcu Esmersoy ozon takviyesi görüyor #1

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