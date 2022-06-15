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    Burcu Esmersoy, Paris'te

    Burcu Esmersoy'un göbeği açık elbiseli Paris paylaşımı olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 15:43
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    Burcu Esmersoy, Paris'te

    Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

    Güzel sunucu, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozları ve siyah elbiseli paylaşımıyla olay olmuştu.

    Paris sokaklarında poz verdi

    Pozlarıyla dikkat çeken Esmersoy, bu kez göbeği açık Paris paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

    Paris sokaklarında ve Eyfel Kulesi'ne yakın bir yerde poz veren ünlü isim, çekildiği fotoğraflarını "Tam turistik hareketler" notuyla paylaştı.

    Burcu Esmersoy, Paris te #1

    Burcu Esmersoy, Paris te #2

    Burcu Esmersoy, Paris te #3

    Burcu Esmersoy, Paris te #4


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