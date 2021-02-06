Haberler

Magazin Haberleri

Burcu Esmersoy, Sevgililer Günü’nü yalnız geçirecek

Burcu Esmersoy, Sevgililer Günü’nü yalnız geçirecek

Güzel sunucu “Benim 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlayacak bir aşkım olmadığı için o gün hiç bir planım yok. Benimle ilgili planı olan varsa haber versin” dedi.