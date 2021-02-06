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    Burcu Esmersoy, Sevgililer Günü’nü yalnız geçirecek

    Güzel sunucu “Benim 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlayacak bir aşkım olmadığı için o gün hiç bir planım yok. Benimle ilgili planı olan varsa haber versin” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 16:37
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    Burcu Esmersoy, Sevgililer Günü’nü yalnız geçirecek

    Haftaya Pazar günü 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanacak.

    Ancak hem koronavirüs hem de kısıtlama, geçtiğimiz yıllarda coşkuyla kutlanan Sevgililer Günü’ne de gölge düşürecek.

    Sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonuna denk gelen özel gün için sunucu Burcu Esmersoy ilginç bir teklifte bulundu.

    “PLANI OLAN VARSA HABER VERSİN”

    Sevgililer Günü’nü yalnız geçireceğini dile getiren sunucu, “Benim 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlayacak bir aşkım olmadığı için o gün hiç bir planım yok. Benimle ilgili planı olan varsa haber versin.” dedi.

    Burcu Esmersoy, Sevgililer Günü’nü yalnız geçirecek #1

    Burcu Esmersoy, Sevgililer Günü’nü yalnız geçirecek #2

    Burcu Esmersoy, Sevgililer Günü’nü yalnız geçirecek #3

    Burcu Esmersoy, Sevgililer Günü’nü yalnız geçirecek #4

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