Burcu Esmersoy, sosyeteye kendini sevdirdi

Burcu Esmersoy, mart ayından beri aşk yaşadığı sosyetik Allan Hakko'dan sonra ailesinin de gönlünü fethetti.

İkinci evliliğini 2018'de New York'ta Berk Suyabatmaz'la yapan Burcu Esmersoy, Eylül 2019'da sosyetik eşiyle yollarını ayırdı. Güzel sunucu, geçtiğimiz martta ise gönlünü Allan Hakko'ya kaptırdı.

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Vakko'nun veliahtı aşkıyla karantina sürecini de birlikte geçiren Burcu Esmersoy, Hakko Ailesi'nin gönlünü kazandı.

BURCU GELİN SEVİLDİ

Sosyetik sevgilisinin annesi Carole Hakko ile kardeşi Romina Hakko Garih, Instagram'da güzel sunucuyu takibe aldı. Bu da takipleşme de Hakko Ailesi'nin Burcu Esmersoy'u gelin olarak onayladıklarını gösterdi.