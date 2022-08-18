Burcu Esmersoy : Tam bir ev kadınıyım

Burcu Esmersoy, 1 yıldır birlikte olduğu Nazım Akmandil ile yakında nikah masasına oturmaya hazırlanıypr

45 yaşındaki Burcu Esmersoy, yazılımcı sevgilisi Nazım Akmandil ile güzel bir ilişki yaşıyor. Birbirlerini çok seven ünlü çiftin yakında nikah masasına oturacağı iddia ediliyor.

"Çok titizim"

Görünenin aksine tam bir ev kadını olduğunu söyleyen Esmersoy, “Çok titizim. Evim sürekli sabun ve çamaşır suyu kokar. Misafirim hiç eksik olmaz.

Sofra hazırlamayı, misafir ağırlamayı çok severim. İyi de yemek yaptığım söylenir" dedi.