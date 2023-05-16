Burcu Esmersoy: Toksik insanlardan uzak duruyorum Burcu Esmersoy, kişisel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Geçen yılın en çok gezeni ve en çok kazananı stil ikonu ünlü sunucu ve manken Burcu Esmersoy, Alem dergisine hem röportaj hem özel pozlar verdi.

Şu sıralar sevgilisi Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığı yapan Esmersoy, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Her daim fit vücuduyla herkesi kendine hayran bırakan ünlü sunucu, sırrını da verdi.

İşte Esmersoy’un açıklamalarından ara başlıklar:

"Düzenli meditasyon"

Günlük hayatından bahseden Esmersoy, "İçimi hafifleten şeylerin peşindeyim. Düzenli meditasyon, ritüel hale gelen kişisel ve içsel çalışmalar yapıyorum.

"Negatif dalgalara kapıldığım oluyor"

Toksik insanlardan, kötü enerji yayan sohbetlerden uzak duruyorum. Tabii benim de bazen negatif dalgalara kapıldığım oluyor.

"İyileştirme programı"

Ama farkındalığım çok yüksek. Olayları anlama, sorunları çözme konusunda iyi bir tekniğe sahibim. Hemen bu durumdan ayrışıp kendimi iyileştirme programına alıyorum." dedi.

46 yaşındaki Burcu Esmersoy, “40’tan sonrası çok büyülü bir his.” diye konuştu:

"Düzenli ve programlı yaşıyorum"

"Çok düzenli ve programlı yaşıyorum. Uykuma, beslenmeme dikkat ediyorum. Sporu aksatmamaya çalışıyorum."