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    Burcu Esmersoy: Uçakta aşkı buldum

    Burcu Esmersoy, sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini ilk kez anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:20
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    Burcu Esmersoy: Uçakta aşkı buldum

    45 yaşındaki güzel sunucu Burcu Esmersoy, kendinden 15 yaş küçük olan iş insanı Nazım Akmandil ile 1 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı.

    Çift, yakında nikah masasına oturacak. Düğün, tanıştıkları yer İtalya’da yapılacak.

    Burcu Esmersoy, üçüncü kez gelinlik giymeden önce genç sevgilisi ile nasıl tanıştıklarını katıldığı programda anlattı.

    Burcu Esmersoy: Uçakta aşkı buldum #1

    "Uçak bomboş"

    Esmersoy, “Bir sabah 08.15 uçağıyla Berlin’e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B’ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana!...

    "Yanında horlamak istemedim"

    Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum..  Ne kadar hoş bir çocuk onun yanında horlarım diye, başka yere oturdum...

    "Kuyrukta konuştuk"

    Uçak indi, pasaport kuyruğunda yine karşılaştık. 1 saat 45 dakika!... O kuyrukta 2 Türk, konuşmaya başladık.” diye anlattı.

    Burcu Esmersoy: Uçakta aşkı buldum #2


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