Burcu Esmersoy, yaza hazır

45 yaşındaki Burcu Esmersoy, giydiği mayo ve bikinilerle çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde kendisinden 15 yaş küçük oyun yazılımcısı sevgilisi Nazım Akmandil ile evleneceğini açıklamıştı.

Şu sıralar sevgilsiyle İtalya'da tatil yapan Esmersoy'dan yeni video geldi. Bavuluna koyduğu mayo ve bikinileri giyen güzel sunucu, mankenler gibi şov yaptı.

Yaz kadını

45 yaşındaki güzel sunucunun kusursuz vücudu ve güzelliği takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Burcu Esmersoy, mayo ve bikinilerini sergiledi VİDEO



"Çok aşığım"

Akmandil için "Çok aşığım, her an evlenebilirim." diyen Esmersoy, daha önce Massimo Cusimano ve Berk Suyabatmaz ile hayatını birleştirmiş ancak bu evlilikleri kısa sürede bitmişti.