Burcu Esmersoy'dan bikini şov

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, giydiği bikinilerle şov yaptı.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy giydiği mayo ve bikinilerle çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Bikinili videosuyla resmen şov yapan ünlü sunucunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

"Kim der ki 45 yaşında'

Videoyu görenler 'Kim der ki 45 yaşında' yorumlarında bulundu. Esmersoy'un kusursuz vücudu da yine dikkatlerden kaçmadı.