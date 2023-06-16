Burcu Esmersoy'dan bikini şov Geçen yılın en çok kazanan isimlerinden Burcu Esmersoy, sosyal medyada bikini şov yaptı.

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Uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Nazım Akmandil’den İtalya’da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğünü de İtalya'da yapacak.

Düğün için gün sayan güzel oyuncu, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.

Instagram'dan paylaştığı videoda bikinilerini sergileyen Esmersoy hayran bıraktı.

4 milyon

Kusursuz fiziğini ortaya koyan Burcu Esmersoy, 4 milyonun üzerinde takipçisi bulunan hesabından binlerce beğeni aldı.

Burcu Esmersoy, eskiden çok para kazanmak için çok çalışmak gerektiğini ama artık farklı olduğunu söylemişti.

Esmersoy “Artık bazen evden bile dışarı çıkmadan bunu yapabiliyorum.” dedi. Esmersoy evinden bile çıkmadan yaptığı Instagram paylaşımlarından yüz binlerce lira kazanıyor.