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    Burcu Esmersoy'dan bikinili dans videosu

    Burcu Esmersoy, Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 15:34
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    Burcu Esmersoy'dan bikinili dans videosu

    44 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde bir dergi için verdiği iddialı pozlarla dikkat çekmişti.

    BEĞENİ YAĞDI

    Esmersoy, son olarak ise bikinisiyle dans ettiği anların videosunu Instagram'dan paylaştı. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan güzel sunucunun dans videosuna hayranları beğeni yağdırdı.

    Burcu Esmersoy'dan bikinili dans videosu VİDEO

    Burcu Esmersoy dan bikinili dans videosu #1

    Burcu Esmersoy dan bikinili dans videosu #2

    Burcu Esmersoy dan bikinili dans videosu #3

    Burcu Esmersoy dan bikinili dans videosu #4Burcu Esmersoy dan bikinili dans videosu #5Burcu Esmersoy dan bikinili dans videosu #6

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