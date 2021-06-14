Burcu Esmersoy, Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla dikkat çekti.

44 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde bir dergi için verdiği iddialı pozlarla dikkat çekmişti.

BEĞENİ YAĞDI

Esmersoy, son olarak ise bikinisiyle dans ettiği anların videosunu Instagram'dan paylaştı. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan güzel sunucunun dans videosuna hayranları beğeni yağdırdı.

Burcu Esmersoy'dan bikinili dans videosu VİDEO