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- Burcu Esmersoy'dan bikinili dans videosu
Burcu Esmersoy'dan bikinili dans videosu
Burcu Esmersoy, Instagram'dan paylaştığı dans videosuyla dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 14.06.2021 - 15:13
- Güncelleme : 14.06.2021 - 15:34
44 yaşındaki ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde bir dergi için verdiği iddialı pozlarla dikkat çekmişti.
BEĞENİ YAĞDI
Esmersoy, son olarak ise bikinisiyle dans ettiği anların videosunu Instagram'dan paylaştı. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan güzel sunucunun dans videosuna hayranları beğeni yağdırdı.
Burcu Esmersoy'dan bikinili dans videosu VİDEO