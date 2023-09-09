Burcu Esmersoy'dan hamilelik açıklaması! Geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğünle dünyaevine giren Burcu Esmersoy, hamilelik iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

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İş insanı Nazım Akmandil ile dünyaevine giren Burcu Esmersoy, yurda döndü.

2 Eylül’de İtalya’nın Portofino kentinde yakın çevrenin katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren ünlü isim, gelinlikleriyle gündem oldu.

Çiftin Bodrum'da bir düğün yapacakları daha konuşulurken, hamilelik iddiaları ortaya atıldı.

Esmersoy hamilelik iddialarına ilişkin açıklama yaparak, yalan olduğunu söyledi.

"Çocuğun ç'si bile yok"

Bebek sorularını yanıtlayan Esmersoy, "Bunu şimdi konuşmayalım, bir ay sonra konuşuruz" diyerek yanıt verdi. Güzel sunucu, yaptığı bir başka açıklamada ise "Çocuğun ç'si bile yok" ifadelerini kullandı.

"Evlenme teklifini İtalya'da aldım"

"Düğün neden İtalya'da yapıldı?" sorusuna ünlü sunucu, "Nazım evlenme teklifini İtalya'da yapmıştı, bizim için çok özel bir yer. Arkadaşlarımızla birlikte ilk mutluluğumuzu orada paylaşmak istedik" cevabını verdi.