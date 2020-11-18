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    Burcu Esmersoy'dan kolbastı şov

    Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, spor salonunda kolbastı oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 14:40
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 15:30
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    Burcu Esmersoy'dan kolbastı şov

    Düzgün fiziği ile dikkat çeken ünlü isimlerden 44 yaşındaki Burcu Esmersoy, fit halini spora ve düzenli beslenmeye borçlu olduğunu her fırsatta söylüyor.

    Zamanının çoğunu spor salonunda geçiren güzel sunucu, formunu korurken eğlenmeyi de ihmal etmiyor.

    "HOCANIN GÖZÜNDEN"

    Son olarak antrenmanda yaptığı kolbastı şovu paylaşan Esmersoy'a beğeni yağdı. Güzel sunucu paylaşımına 'Hocamın gözünden' notunu düştü.

    Burcu Esmersoy'dan kolbastı şov ViDEO

    Burcu Esmersoy dan kolbastı şov #1

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