Burcu Esmersoy'dan tatil fotoğrafları

Burcu Esmersoy sosyal medyadan adeta nispet pozları paylaşıyor.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra Allan Hakko'yla yeni bir aşka yelken açmıştı. 1.5 ay aşk yaşadığı Allan Hakko’dan 3 hafta önce ayrılmıştı.

SÜREKLİ FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR

Ayrılık acısını yenmek için kız arkadaşlarıyla moral tatiline çıktı. Marmaris’e giden Esmersoy, Instagram’da bol bol renkli plaj kıyafetleri içinde neşeli fotoğraflar paylaşıyor.

İddiaya göre bu aşkı, Burcu Esmersoy'un disiplinli hayatı ve işine daha çok zaman ayırması bitirdi. Gezmeyi ve sosyalleşmeyi seven Allan Hakko'nun da arkadaşlarına, "Burcu sadece işine aşık" dediği öğrenildi.