Burcu Esmersoy'u pandemi etkilemedi

Bir markanın plaj koleksiyonu için objektif karşısına geçen sunucu Burcu Esmersoy, Marmaris'te poz verdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Burcu Esmersoy, bir hazır giyim markası için mayo hazırladı. Tanıtımını da kendi yaptı.

DAKİKASI 1.111 TL

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan 44 yaşındaki sunucu, geçtiğimiz ay Marmaris'te bir otelin bahçesinde kamera karşısına geçti. Altı saat süren çekimde 12 mayo giyen Esmersoy'un, bu iş karşılığında 400 bin TL aldı. Bir başka hesapla dakikada bin 111 TL kazandı.

Çekimlerin güle oynaya geçtiğini söyleyen Burcu Esmersoy, 2014 yılında bir tur şirketinin reklam filminde 300 bin TL'ye oynamıştı.