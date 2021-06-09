Burcu Esmersoy'u tanımadılar

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Bir derginin Haziran sayısının kapak kızı olan güzel sunucu Burcu Esmersoy, dergi çekimlerinden karelerini Instagram hesabından yayınladı. Esmersoy'un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

"HAVAYLA İNATLAŞIYORUM"

Burcu Esmersoy'un "Havayla inatlaşıyorumdur" notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sunduğu paylaşım, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Esmersoy'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ancak Esmersoy'un bazı takipçileri sunucuyu tanımakta zorlandı.

44 yaşındaki güzel sunucu için için "Burcu sen misin?" diye sordu.