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    Burcu Esmersoy'u tanımadılar

    Güzel sunucu Burcu Esmersoy, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 07:12
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 07:22
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    Burcu Esmersoy'u tanımadılar

    Bir derginin Haziran sayısının kapak kızı olan güzel sunucu Burcu Esmersoy, dergi çekimlerinden karelerini Instagram hesabından yayınladı. Esmersoy'un paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

    "HAVAYLA İNATLAŞIYORUM"

    Burcu Esmersoy'un "Havayla inatlaşıyorumdur" notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sunduğu paylaşım, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

    Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Esmersoy'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ancak Esmersoy'un bazı takipçileri sunucuyu tanımakta zorlandı.

    44 yaşındaki güzel sunucu için için "Burcu sen misin?" diye sordu.

    Burcu Esmersoy u tanımadılar #1

    Burcu Esmersoy u tanımadılar #2Burcu Esmersoy u tanımadılar #3Burcu Esmersoy u tanımadılar #4

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