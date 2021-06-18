Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı evi

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, deniz manzaralı evinden görüntü paylaştı.

Her paylaşımı olay olan 44 yaşındaki güzel sunucu Burcu Esmersoy, bu kez yeni eviyle gündeme geldi.

EVİNE HAYRAN KALDILAR

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim, bu kez de takipçileriyle Bodrum'daki deniz manzaralı evini paylaştı. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan güzel sunucunun evini görenler hayran kaldı.

Süper lüks evinin her yerini gösteren Burcu Esmersoy'un, takipçileri ünlü sunucunun paylaşımına beğeni yağdırdı.

FİYATI AÇIKLANMADI

Ünlü sunucu, geçtiğimiz yıl Bodrum'daki ünlü bir rezidanstan 1+1 daireyi 2 milyon TL'ye almıştı. Esmersoy'un malikaneyi andıran yeni yazlığına ne kadar ödediği daha belli değil.