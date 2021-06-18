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    Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı evi

    Güzel sunucu Burcu Esmersoy, deniz manzaralı evinden görüntü paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 13:06
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    Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı evi

    Her paylaşımı olay olan 44 yaşındaki güzel sunucu Burcu Esmersoy,  bu kez yeni eviyle gündeme geldi.

    EVİNE HAYRAN KALDILAR

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim, bu kez de takipçileriyle Bodrum'daki deniz manzaralı evini paylaştı. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan güzel sunucunun evini görenler hayran kaldı.

    Süper lüks evinin her yerini gösteren Burcu Esmersoy'un, takipçileri ünlü sunucunun paylaşımına beğeni yağdırdı.

    FİYATI AÇIKLANMADI

    Ünlü sunucu, geçtiğimiz yıl Bodrum'daki ünlü bir rezidanstan 1+1 daireyi 2 milyon TL'ye almıştı. Esmersoy'un malikaneyi andıran yeni yazlığına ne kadar ödediği daha belli değil.

    Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı evi #1Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı evi #2Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı evi #3Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı evi #4

    Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı evi #5Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı evi #6Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı evi #7Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı evi #8Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı evi #9Burcu Esmersoy’un deniz manzaralı evi #10

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