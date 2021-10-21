Burcu Esmersoy'un leopar elbisesiyle verdiği poza beğeni yağdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren sunucu Burcu Esmersoy, yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekranların aranan yüzü Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

KİM DER 45 YAŞINDA

45 yaşındaki sunucu son olarak, leopar desenli mini elbisesi ve yine aynı desendeki ayakkabılarıyla Kanlıca'da verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

4 milyon takipçisi olan Instagram hesabından eğlendiği anları yayınlayan Esmersoy, gönderisine "İstanbul" notunu düştü.

Güzelliği ve fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkartan sunucunun paylaşımı, kısa sürede 44 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.