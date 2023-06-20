Burcu Esmersoy'un tekne pozları Yaz tatiline çıkan ünülü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabından bikini şov yapmaya devam ediyor.

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İş insanı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmak için gün sayan Burcu Esmersoy, yaz tatiline sonunda çıktı.

Otel ya da yazlık tatili tercih etmeyen Esmersoy, bu yazı teknede geçiriyor.

Kim der 46

Sosyal medyayı aktif kullanan 46 yaşındaki güzel sunucu, teknede bikinisiyle verdiği pozları yayınladı.

Yıllardır fit görüntüsüyle beğeni toplayan Burcu Esmersoy, genç kızlara taş çıkardı.

"Burcu yaşlanmıyor"

Kısa sürede beğeni yağan paylaşıma birçok kişi "Burcu yaşlanmıyor" yorumunu yaptı.

Burcu Esmersoy, eskiden çok para kazanmak için çok çalışmak gerektiğini ama artık farklı olduğunu söylemişti. Esmersoy "Artık bazen evden bile dışarı çıkmadan bunu yapabiliyorum" dedi.