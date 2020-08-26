Burcu Esmersoy'un yeni beslenme şekli

Burcu Esmersoy, verdiği röportajda 3 aydır tek öğün beslenme yöntemini uyguladığını açıkladı.

Manken ve sunucu Burcu Esmersoy bu ay Alem Dergisi'nin kapak kızı oldu. Esmersoy, verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Bu yaz tatilini Bodrum’da geçiren güzel sunucu özel hayatından iş hayatına kadar bir çok şeyi anlattı.

"BU DEFA TATİLİ ANLADIM"

Yazının çok güzel geçtiğini söyleyen Esmersoy “İlginç bir şekilde çok güzel geçiyor. Yıllardır iş yoğunluğundan dolayı yapamadığım tatillerin acısını çıkartırcasına bir yaz oluyor benim için. Önceden hep plan, program yapar sonra toplamda 11-12 gün dinlenebilir, tatilden bir şey anlamaz hep hayıflanırdım. Bu kez programımı çok daha rahat organize ettim şehre dönüp işimi yapıp tekrar tatile döndüğümde sıkıntı olmuyor.

"GÜN YÜZÜNE ÇIKTI"

Yıllardır aldığım, ama giyemediğim ne kadar bikini, mayo, yazlık elbisem varsa bu yaz gün yüzü gördüler.

"FORMDA KALMAK İÇİN.."

Formda kalmak için 3 aydır tek öğün besleniyorum. Ama herkes kendine uyan yöntemi bulmalı ve uygulamalı. Bana bu uyuyor" dedi.